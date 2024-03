Anebulo Pharmaceuticals Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Anebulo-Aktie ist in den sozialen Medien überwiegend positiv. Dies zeigt sich in den vermehrten positiven Kommentaren der letzten Wochen sowie den positiven Themen, die diskutiert wurden. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. In Bezug auf die Anlegerstimmung wird die Aktie von Anebulo als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, deutet darauf hin, dass die Anebulo-Aktie derzeit überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 75, was auf ein "Schlecht"-Rating hinweist. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 52,57 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und das Aufkommen in der Internet-Kommunikation haben sich für Anebulo in den letzten Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Anebulo als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 als "Gut" bewertet, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Kurszielprognose beträgt 6 USD, was einer Erwartung von 147,93 Prozent entspricht, und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie auf Basis aller Analystenschätzungen als "Gut" bewertet.