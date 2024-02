Anebulo Pharmaceuticals Aktie: Das ist ein Knall!

Die Anebulo-Aktie erhält laut langfristiger Analysteneinschätzung eine Bewertung von "Gut". Von insgesamt 2 Bewertungen wurden keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft. Es gab keine Updates von Analysten in Bezug auf Anebulo im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 6 USD, was einer potenziellen Performance von 110,53 Prozent entspricht, da der aktuelle Preis bei 2,85 USD liegt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Anebulo hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies spiegelt sich in einer "Schlecht"-Bewertung wider. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Anebulo-Aktie mit einer Entfernung von +14 Prozent vom GD200 (2,5 USD) ein "Gut"-Signal aufweist. Der GD50 liegt bei 2,41 USD, was einer Kursentwicklung von +18,26 Prozent entspricht. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der Anebulo-Aktie als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Anebulo eher neutral diskutiert, wobei an manchen Tagen eine negative Stimmung dominierte. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Anebulo-Aktie aufgrund der Analysteneinschätzung, des Sentiments und der technischen Analyse.