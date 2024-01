Anebulo Pharmaceuticals Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Das Anleger-Sentiment für die Anebulo Aktie basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion eher neutral, mit nur zwei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und keine negativen Diskussionen registriert wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt sieben Tagen. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Anebulo liegt bei 36 und 47,31 (RSI25), was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Bei der Sentiment und Buzz-Analyse zeigt sich eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Anebulo Aktie bei 2,54 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 2,41 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 2,25 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich eine Bewertung von "Neutral" auf Basis der beiden Zeiträume.