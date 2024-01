Andromeda Metals Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Stimmung und das Diskussionsniveau: Die Analyse der Stimmungsänderungsrate und der Intensität der Diskussionen ergibt folgendes Bild: Die Stimmung der Anleger hat sich im letzten Monat zunehmend verschlechtert. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Schlecht". Betrachten wir nun die Intensität der Diskussionen der letzten 30 Tage. Diese gibt Auskunft darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Aufmerksamkeit erfährt. Es wurde weder bedeutend mehr noch weniger über das Unternehmen diskutiert als sonst. Dadurch erhalten wir ein "Neutral"-Rating. Somit erhält die Andromeda Metals-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Andromeda Metals-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt derzeit 0,03 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,025 AUD weicht somit um -16,67 Prozent ab, was in charttechnischer Hinsicht als "Schlecht" bewertet wird. Schauen wir nun auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. In diesem Fall (0,02 AUD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+25 Prozent). Daher ergibt sich hier eine "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend erhält die Andromeda Metals-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Stärke-Index (RSI): Der RSI, ein Indikator aus der technischen Analyse, gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Andromeda Metals-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 22, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist die Andromeda Metals-Aktie hier weder überkauft noch überverkauft. Daher wird das Wertpapier für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für die Andromeda Metals-Aktie ein "Gut"-Rating.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde die Andromeda Metals-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" einzustufen ist. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.