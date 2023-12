Andromeda Metals Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Andromeda Metals eingestellt waren. Insgesamt gab es acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der vergangenen ein bis zwei Tage waren ebenfalls überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Andromeda Metals daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In den letzten Wochen konnte bei Andromeda Metals eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden, was eine positive Auffälligkeit darstellt. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Andromeda Metals für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Andromeda Metals-Aktie liegt bei 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (63,16) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Andromeda Metals.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Andromeda Metals-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,021 AUD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,02 AUD, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält Andromeda Metals daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.