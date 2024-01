Andromeda Metals Aktie: So kann man sich irren!

Die Anlegerstimmung gegenüber Andromeda Metals war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Laut einer Stimmungsanalyse erhielt das Unternehmen insgesamt ein "Gut"-Rating. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich Andromeda Metals war in den letzten Monaten eher gering, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt erhielt Andromeda Metals für diesen Faktor ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse der Aktie wurde festgestellt, dass der letzte Schlusskurs deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergab sich jedoch eine andere Bewertung, nämlich ein "Gut"-Rating. Somit erhielt die Andromeda Metals-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergab, dass die Andromeda Metals-Aktie derzeit als überkauft gilt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führte. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wurde die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.