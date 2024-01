Andromeda Metals Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Andromeda Metals-Aktie ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 71,43, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auf dieser Basis erhält die Aktie die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Andromeda Metals eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Netz in den vergangenen Monaten zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Andromeda Metals-Aktie wenig Aktivität aufwies. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Die charttechnische Entwicklung der Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs mit 0,023 AUD deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,03 AUD) liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich hingegen eine Einstufung als "Gut". Insgesamt wird die Andromeda Metals-Aktie auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.