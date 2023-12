Andromeda Metals Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Anlegern dabei hilft, festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Es vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Für die Andromeda Metals-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 44, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung für Andromeda Metals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Andromeda Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,023 AUD, was einem Rückgang von 23,33 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,02 AUD, was einen Anstieg um 15 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Andromeda Metals in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.