Andritz-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator für die Bewertung von Aktien. In letzter Zeit war die Aktie von Andritz auch in den sozialen Medien Gesprächsthema. Dort wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich vor allem mit den positiven Themen rund um Andritz beschäftigt. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Weitere Studien zeigen jedoch, dass auf analytischer Ebene hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit sieben "Schlecht"-Signalen und keinen "Gut"-Signalen. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Andritz-Aktie beträgt aktuell 5, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 17,32 ebenfalls im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dieser Basis ist Andritz mit einem Wert von 10,84 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Maschinenbranche, was zu einer Unterbewertung führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Aktien im Industrie-Sektor ergibt sich, dass die Aktie von Andritz im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,82 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt im Sektor liegt sie jedoch 1,76 Prozent darunter. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Maschinenbranche beträgt 4,62 Prozent, wobei Andritz aktuell 0,2 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.