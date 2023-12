Andritz Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hatte die Andritz-Aktie einen RSI-Wert von 2, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 21,01 an, dass die Aktie überverkauft ist und daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung erhält.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Andritz einen Wert von 10 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Maschinen-Branche (KGV von 22,82) liegt die Aktie somit unter dem Durchschnitt um etwa 53 Prozent. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Andritz auch in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Aktienkurs-Performance konnte Andritz in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 4,82 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der Maschinen-Branche im Durchschnitt um 3,42 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,4 Prozent im Branchenvergleich für Andritz. Im Vergleich zum Durchschnittswert von 5 Prozent im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Andritz um 0,18 Prozent darunter. Dadurch wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Andritz wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl in den sozialen Medien als auch in diversen Kommentaren und Wortmeldungen. Die überwiegend positive Themen rund um den Wert und die positiven Bewertungen führen zu einer "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene. Allerdings wurden auch 9 exakt berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Schlecht" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend ergibt die Bewertung nach RSI und fundamentaler Analyse eine "Gut"-Einstufung, während die Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"- und einer "Schlecht"-Einstufung führt.