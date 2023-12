Andritz Aktie: Der Knaller!

Der Vergleich des Aktienkurses von Andritz mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor zeigt, dass Andritz in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 4,82 Prozent erzielt hat, was mehr als 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,16 Prozent aufweist, liegt Andritz um 0,66 Prozent darüber. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage gegenüber der Andritz-Aktie. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Andritz bei 10,84 liegt, was 53 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der "Maschinen"-Branche (23). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Andritz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 51,25 EUR. Der letzte Schlusskurs von 55 EUR weicht somit um +7,32 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (48,53 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,33 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Andritz-Aktie damit aus der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.