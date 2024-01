Andritz Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Andritz ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um die Bewertung der Aktie zu ergänzen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 negative Signale und 0 positive Signale, was zu einer negativen Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "neutral" bewertet.

Im Vergleich zur Branche "Industrie" hat die Andritz-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 4,82 Prozent erzielt, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 4,91 Prozent, und Andritz liegt aktuell 0,09 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Andritz liegt bei 68,48, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 31,2, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Andritz als unterbewertet, da das KGV mit 10,84 insgesamt 55 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen" (24,09). Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird die Aktie als "gut" eingestuft.