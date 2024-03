Andritz Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten vorgenommen werden, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen auf Andritz untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Andritz in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Bewertung von "Gut". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich auf der Ebene der Handelssignale eine Bewertung von "Schlecht". Insgesamt wird Andritz hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Andritz derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Maschinenbau. Die Dividendenpolitik der Aktie wird daher als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Andritz-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt um +16,54 Prozent über dem aktuellen Kurs. In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,46 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im gleichen Sektor ergibt sich eine neutrale Bewertung. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 5,81 Prozent erzielt, was 0,97 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Branchenvergleich "Maschinen" liegt die Rendite von Andritz 0,51 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.