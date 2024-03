Andritz Aktie: Es wird konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Andritz wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich für Andritz in diesem Punkt die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Andritz weist mit einem Wert von 12,16 ein deutlich günstigeres KGV auf als das Branchenmittel in der "Maschinen"-Branche und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 27,3, was einen Abstand von 55 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Andritz diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es handelte sich um 7 "Schlecht"-Signale (bei 2 "Gut"-Signale) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führte. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Andritz beträgt derzeit 3,73 Prozent, was einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,66%) darstellt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Maschinen"-Branche beträgt +1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Andritz-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.