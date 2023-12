Andritz ADR Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In den letzten Wochen konnte bei Andritz keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt, weshalb das Stimmungsbild als "neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Andritz bei 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Maschinen" (KGV von 22,65) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dies bedeutet, dass Andritz unterbewertet ist und somit eine "gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Hinsichtlich der Aktienkurs-Performance hat Andritz in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -2,09 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Maschinen"-Branche gezeigt, die um 2,22 Prozent gestiegen ist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,8 Prozent erzielte, liegt Andritz mit einer Unterperformance von 5,89 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Andritz liegt bei 9,87, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine Bewertung als "gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 24, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und somit zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Andritz daher in dieser Kategorie die Einstufung "gut".