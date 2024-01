Andritz ADR Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Andritz war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien drehte sich hauptsächlich um positive Themen und es gab keine negativen Äußerungen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse wird Andritz daher insgesamt neutral bewertet. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Daher erhält Andritz auch eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Neutral"-Rating bezüglich der Anlegerstimmung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Andritz-Aktie eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +7,32 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine positive Abweichung von +11,23 Prozent auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Andritz festgestellt werden. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Andritz für diesen Bereich daher mit "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Andritz derzeit eine Rendite von 4,88 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,65 %. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Anlegerstimmung neutral ist, die charttechnische Analyse positiv ausfällt, die Diskussion über das Unternehmen jedoch abgenommen hat und die Dividendenrendite über dem Branchendurchschnitt liegt.