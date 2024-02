Andritz ADR Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

Das österreichische Maschinenbauunternehmen Andritz schüttet eine Dividendenrendite von 3,73 % aus, was 1,06 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividende als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Andritz bei 57,1 EUR, was einer Distanz von +4,43 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung. Hingegen liegt die Bewertung auf Basis der vergangenen 200 Tage bei "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +13,29 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher positiv bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Ebenso wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einem insgesamt negativen Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Andritz im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,82 Prozent erzielt, was 1,35 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. In der Branche "Maschinen" liegt die Rendite von Andritz jedoch 0,09 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie auf dieser Stufe führt.