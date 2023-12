Andritz ADR Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Andritz":

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme positiver Kommentare über Andritz in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich im grünen Bereich, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion einbringt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. Im Fall von Andritz wurden weniger Diskussionen als üblich geführt, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Letztendlich erhält die Aktie trotzdem eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Andritz-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 51,23 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 56 EUR weicht somit um +9,31 Prozent ab, was charttechnisch einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (48,74 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +14,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also auch auf technischer Basis ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Andritz im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,82 Prozent erzielt, was 1,76 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 4,62 Prozent, wobei Andritz aktuell 0,2 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Andritz weist mit einem Wert von 10,84 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 23,11, was einer Unterbewertung von 53 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Zahlen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.