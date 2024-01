Andrews Sykes Aktie: Jetzt aber!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index oder RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Andrews Sykes wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 11,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass Andrews Sykes überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark und zeigt ebenfalls an, dass Andrews Sykes überverkauft ist, mit einem Wert von 29,41. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Die Dividendenrendite, das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, liegt aktuell bei Andrews Sykes bei 3,87 Prozent und damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich innerhalb der Branche hat Andrews Sykes im vergangenen Jahr eine Rendite von 38,33 Prozent erzielt, was 28,23 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite von 8,85 Prozent in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" liegt Andrews Sykes aktuell 29,47 Prozent über diesem Wert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Andrews Sykes neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Andrews Sykes somit auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.