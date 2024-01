Andrews Sykes Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Aktie von Andrews Sykes zeigt sich fundamental betrachtet als unterbewertet, mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,54, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,67 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende weist Andrews Sykes eine Dividendenrendite von 3,87 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,38 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse anhand des Relative-Stärke-Index (RSI) deutet darauf hin, dass Andrews Sykes sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating in diesem Abschnitt führt.