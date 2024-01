Andrews Sykes Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von Andrews Sykes hat im letzten Jahr eine Rendite von 38,33 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" (9,49 Prozent) eine Überperformance von 28,83 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 8,49 Prozent, wobei Andrews Sykes aktuell 29,83 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Einschätzung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt unserer Messung nach ebenfalls stabil, was zu einem neutralen langfristigen Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Andrews Sykes liegt mit 3,87 % etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,38 %, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Andrews Sykes liegt bei 12,5, was als überverkauft gilt und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 31, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".