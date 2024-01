Andrews Sykes Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Marblegate Acquisition Corp":

Aktuelle Bewertung von Andrews Sykes

Die aktuelle Dividendenrendite von Andrews Sykes liegt bei 3%, was einer negativen Differenz von -0,51 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine neutrale Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 602,55 GBP für die Aktie von Andrews Sykes. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 625 GBP, was einem Unterschied von +3,73 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht, da die Schlusskurse nahe den gleitenden Durchschnitten liegen.

Die Stimmungen und Einschätzungen rund um die Aktie von Andrews Sykes auf den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen und Themen. Aufgrund dieser Signale stufen unsere Redakteure das Unternehmen als neutral ein.

Fundamental betrachtet weist Andrews Sykes ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,54 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 36,64 liegt. Dies führt zu einer Bewertung des Unternehmens als unterbewertet auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Andrews Sykes derzeit in verschiedenen Bereichen neutrale Bewertungen erhält, sowohl in Bezug auf Dividendenpolitik, technische Analyse und Anlegerstimmung. Bei der fundamentalen Bewertung schneidet das Unternehmen jedoch positiv ab und wird als unterbewertet eingestuft.