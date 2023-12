Andretti Acquisition Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken hauptsächlich positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. Vor kurzem haben sich Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Andretti Acquisition unterhalten. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei Andretti Acquisition bei 57,14. Dies wird als "Neutral" eingestuft, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Andretti Acquisition wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung auf, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse war die Andretti Acquisition in den letzten Tagen +0,46 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und +1,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage entfernt. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.