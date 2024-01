Andretti Acquisition Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten Wochen konnte bei Andretti Acquisition eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der Meinungen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven Themen aufzeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke wurde eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit "Gut" bewertet wird. Zusammengefasst erhält Andretti Acquisition für diese Stufe daher insgesamt ein "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Andretti Acquisition in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu der Einschätzung "Gut" führt. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was die positive Einschätzung unterstreicht.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Andretti Acquisition zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was mit "Gut" bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +2,06 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch auf der Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (GD50) wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt erhält Andretti Acquisition damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.