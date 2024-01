Andretti Acquisition Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Andretti Acquisition wurde der RSI für die letzten 7 Tage auf 16,67 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Andretti Acquisition bei 10,91 USD und ist damit kurzfristig gesehen neutral. Aufgrund der Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Zudem wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Andretti Acquisition in Social Media beobachtet, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger an dem Unternehmen hinweist und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für den RSI, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung der Andretti Acquisition-Aktie.