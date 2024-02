Andresen kritisiert deutsche Blockade bei CO2-Emissionsnormen

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der deutschen Grünen im Europaparlament, Rasmus Andresen, hat deutlich kritisiert, dass die Bundesregierung wegen Bedenken der FDP eine Abstimmung in der EU über neue CO2-Emissionsnormen für Lkw und Busse blockiert. "Die Bundesregierung macht sich mit diesen Last-Minute-Blockaden auf Dauer lächerlich", sagte Andresen dem Nachrichtenportal "T-Online" am Mittwoch."Dies schadet unserem Ansehen in Europa und schwächt uns politisch. Besonders enttäuschend ist, dass Bundeskanzler Scholz sich aus der deutschen Europapolitik raushält", so Andresen.

"Er sollte mehr Führungsverantwortung übernehmen."

Foto: