Andrea Electronics Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation. Die Andrea Electronics-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 50 Punkten, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Die Sentiments und Buzz Analyse zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Andrea Electronics in den sozialen Medien gab. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde in den vergangenen zwei Wochen eine positive Bewertung von privaten Nutzern in den sozialen Medien festgestellt. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Andrea Electronics-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt ist ein trendfolgender Indikator, der anzeigen soll, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet.

Zusammenfassend erhält Andrea Electronics in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Einstufung.