Andrea Electronics Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index, oder kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100. Der RSI von Andrea Electronics liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität der Aktie von Andrea Electronics eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls stabil, was auch zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Aktie von Andrea Electronics als "Neutral" bewertet.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Analysen zeigen, dass die Kommentare und Befunde zu Andrea Electronics auf sozialen Plattformen neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie auch hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse befindet sich der Kurs von Andrea Electronics mit 0,01 USD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage ebenfalls bei 0 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.