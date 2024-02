Andrea Electronics Aktie: Ruhig bleiben!

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An fünf Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings gab es kürzlich vermehrt Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Andrea Electronics. Als Folge davon stufte die Redaktion die Aktie als "Neutral" ein. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse sollen trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und es wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Andrea Electronics-Aktie beträgt derzeit 0,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 USD liegt (+100 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Andrea Electronics somit eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (+100 Prozent Abweichung) führt zu einer "Gut"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Andrea Electronics also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Andrea Electronics-Aktie hat einen Wert von 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Andrea Electronics.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein interessantes Bild. Die Aktie hat eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert ergibt. In der Gesamtbewertung erhält Andrea Electronics in diesem Punkt also die Einstufung: "Gut".