Andrea Electronics Aktie: Keine Angst!

Die Stimmung und die Kommunikationshäufigkeit in den sozialen Medien spielen eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung des aktuellen Bildes einer Aktie. Im Falle von Andrea Electronics gab es in den letzten vier Wochen keine bedeutenden Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie von uns als "neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für Andrea Electronics auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt für die Andrea Electronics-Aktie auf 50- und 200-Tages-Basis bei 0,01 USD liegt. Dies entspricht dem letzten Schlusskurs und führt zu einer "neutralen" Bewertung. Sowohl der kurzfristige als auch der längerfristige Durchschnitt weisen auf ähnliche Ergebnisse hin, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung der Aktie führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Andrea Electronics von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Andrea Electronics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "neutralen" Bewertung der Aktie.

Insgesamt erhält die Andrea Electronics-Aktie auf Basis der unterschiedlichen Bewertungskriterien eine neutrale Gesamtbewertung.