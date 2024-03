Andon Health Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Andon Health wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 32,72 Punkten, was bedeutet, dass die Andon Health-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 42,27 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was wiederum zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Andon Health somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Andon Health beträgt das aktuelle KGV 22, was zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Andon Health beträgt aktuell 7, was eine positive Differenz von +5,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ergibt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Andon Health als "Gut".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Andon Health von 41,03 CNH mit +10,3 Prozent Entfernung vom GD200 (37,2 CNH) als "Gut"-Signal bewertet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 39,07 CNH ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +5,02 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Andon Health-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.