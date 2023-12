Andon Health Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Andon Health lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. In Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge hat die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Andon Health in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren gegenüber Andon Health. Es gab insgesamt vier positive und neun negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis der Stimmungsanalyse erhält Andon Health daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Andon Health von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat Andon Health im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,69 Prozent erzielt, was 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -8,88 Prozent, wobei Andon Health aktuell 26,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Andon Health liegt mit einem Wert von 20,23 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 0. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".