Andon Health Aktie: Reine Nervensache!

Der Aktienkurs von Andon Health verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,82 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -7,49 Prozent, was darauf hindeutet, dass Andon Health im Branchenvergleich eine Underperformance von -25,33 Prozent verzeichnete. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2 Prozent im letzten Jahr, wobei Andon Health um 30,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Andon Health von vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat diverse Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ist daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Andon Health-Aktie beträgt derzeit 30, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 49,14 ebenfalls neutral. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für Andon Health.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Andon Health liegt bei 20, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Fundamentale Kriterien zeigen daher, dass Andon Health weder unterbewertet noch überbewertet ist und daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.