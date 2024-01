Andlauer Healthcare Gr Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Andlauer Healthcare liegt der RSI7 aktuell bei 41,45 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 42,5 Punkten, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Andlauer Healthcare, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde weniger diskutiert als normal und verzeichnet eine abnehmende Aufmerksamkeit, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs der Aktie um -4,59 Prozent über dem GD200 verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht ebenfalls einer Abweichung von +3,5 Prozent, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzungen für Andlauer Healthcare zeigen, dass der Titel langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut" erhalten hat. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut". Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 22,75 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 50,5 CAD, was zu einer positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".