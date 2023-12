Andlauer Healthcare Gr Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Andlauer Healthcare wird einer technischen Analyse unterzogen. Der aktuelle Kurs von 39,95 CAD liegt 1,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. In den vergangenen 200 Tagen lag die Aktie jedoch -8,75 Prozent unter dem GD200, was zu einer insgesamt "Neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität der Andlauer Healthcare durchschnittlich ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer ähnlichen Einschätzung führt.

Die Analysten haben der Aktie in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen gegeben, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf kurzfristiger Basis wurde die Aktie von 0 Analysten als "Gut", von 1 als "Neutral" und von 0 als "Schlecht" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51,17 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 28,08 Prozent bedeutet, was wiederum zu einer "Guten" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung basierend auf den Analystenbewertungen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Andlauer Healthcare zeigt eine Ausprägung von 51,13, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 55,23, was ebenfalls zu einer "Neutralen" Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einer "Neutralen" Bewertung der Aktie führt.