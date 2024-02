Andlauer Healthcare Gr Aktie: Was noch aussteht!

In den letzten zwölf Monaten hat Andlauer Healthcare insgesamt 5 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", wobei es 2 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen gibt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Studien des letzten Monats. Die Kursprognose von 48,4 CAD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 23,47 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen bezüglich Andlauer Healthcare, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Andlauer Healthcare in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Andlauer Healthcare liegt der RSI7 bei 50,65 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt einen ähnlichen Trend und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Andlauer Healthcare-Wertpapier in allen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.