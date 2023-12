Andlauer Healthcare Gr Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

In den letzten vier Wochen haben sich wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz bei Andlauer Healthcare ergeben. Die Aufhellung des Stimmungsbildes und die Zunahme der Kommunikationsfrequenz lassen auf ein positives Bild in den sozialen Medien schließen. Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ein "Schlecht"-Rating. Der GD200 des Wertes liegt bei 43,63 CAD, während der Kurs der Aktie (39,13 CAD) um - 10,31 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 39,24 CAD zeigt eine Abweichung von -0,28 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Andlauer Healthcare liegt bei 56,49 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 49 eine "Neutral"-Situation.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Andlauer Healthcare ergibt insgesamt eine Bewertung von "Schlecht". In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen veröffentlicht, und es gab weder starke positive noch negative Diskussionen in den vergangenen Tagen.

Zusammenfassend ergibt sich für Andlauer Healthcare eine Bewertung von "Gut" hinsichtlich der Stimmung und Kommunikationsfrequenz, während die technische Analyse und das Anleger-Sentiment zu einer Bewertung von "Schlecht" führen.