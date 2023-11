Andlauer Healthcare Gr Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Die technische Analyse der Andlauer Healthcare-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 39,09 CAD 11,34 Prozent unter dem GD200 (44,09 CAD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 39,37 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,71 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnittswert aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 46 Punkten, was darauf hinweist, dass Andlauer Healthcare weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,75 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Anleger-Stimmung wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet, obwohl in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Analysten bewerten die Andlauer Healthcare-Aktie aktuell als "Neutral", mit 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 51,17 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 30,89 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Andlauer Healthcare eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.