Andfjordlmon AS Aktie: Keine Panik!

Die Andfjord Salmon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,97 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,57 EUR, was einem Unterschied von -13,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 2,28 EUR, was einem Anstieg von +12,72 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bedeutet. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat Andfjord Salmon in den letzten Monaten eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering und führte ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung in Bezug auf Andfjord Salmon positiv ist. In den letzten Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Andfjord Salmon-Aktie sowohl auf kurze als auch auf lange Sicht überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Andfjord Salmon sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Sentiment und den RSI mit einer insgesamt positiven Bewertung versehen werden kann.