Andfjordlmon AS Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die technische Analyse der Andfjord Salmon-Aktie ergibt aus den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,97 EUR. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 2,57 EUR, was einem Unterschied von -13,47 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 2,28 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+12,72 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält Andfjord Salmon für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) ist die Andfjord Salmon-Aktie laut der kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der etwas längerfristige RSI25 weist auf eine Überverkaufssituation hin, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Andfjord Salmon somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und kaum Änderungen in der Stimmung festzustellen sind. Daher erhält Andfjord Salmon eine "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den vergangenen Wochen vermehrt positive Meinungen zu Andfjord Salmon geäußert wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend wird die Aktie von Andfjord Salmon bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.