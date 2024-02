Andersons Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Andersons liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 32,49 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt der Wert bei 40,13, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Andersons abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt positiv ("Gut") mit 2 Kaufempfehlungen und keinen neutralen oder negativen Einschätzungen. Auch die kurzfristige Betrachtungsbasis zeigt eine positive Gesamteinschätzung, basierend auf den Analysen des letzten Monats.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Andersons liegt bei 60 USD, was einer potenziellen Entwicklung des Aktienkurses um 6,67 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Andersons mit einer Rendite von 49,4 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 104,43 Prozent in der "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Andersons ist größtenteils positiv, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. Positive Themen wurden in den Kommentaren und Beiträgen der Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einstufung ("Gut") für die Aktie führt. Daher lässt sich festhalten, dass Andersons hinsichtlich der Stimmung als positiv eingestuft werden muss.