Andean Precious Metals Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Andean Precious Metals in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt daher eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die verstärkte Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien und die gestiegene Aufmerksamkeit der Anleger führen zu diesem positiven Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral. An fünf Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag dominierte hingegen die negative Kommunikation. In den vergangenen ein bis zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Andean Precious Metals liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI25 beläuft sich auf 49,02, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Andean Precious Metals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,69 CAD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,61 CAD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Andean Precious Metals-Aktie aufgrund dieser verschiedenen Analysen ein Gesamtrating von "Neutral".

