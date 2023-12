Andean Precious Metals Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse der Andean Precious Metals-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 0,71 CAD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 0,58 CAD um -18,31 Prozent unter diesem Wert liegt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,6 CAD, was einer Differenz von -3,33 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis beider Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Andean Precious Metals-Aktie beträgt 75, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 51,52, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Schlecht" für den RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde Andean Precious Metals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut" auf dieser Ebene.

Betrachtet man das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien, so war in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung zu beobachten. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der gleichbleibenden Diskussionen. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass Andean Precious Metals in etwa gleich häufig diskutiert wurde wie normalerweise, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral" für die Aktie.