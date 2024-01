Andean Precious Metals Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse der Andean Precious Metals-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage bei 0,69 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,61 CAD liegt, was einem Unterschied von -11,59 Prozent entspricht und die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, beträgt dieser 0,6 CAD, was einer ähnlichen Höhe (+1,67 Prozent) entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Andean Precious Metals-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Andean Precious Metals-Aktie liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 49,02, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus also ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei an fünf Tagen die Diskussion überwiegend positiv und an einem Tag negativ war. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion dagegen verstärkt von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Andean Precious Metals in sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Gut"-Rating aufgrund der steigenden Aufmerksamkeit und der positiven Diskussionen in den sozialen Medien.