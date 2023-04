And the Trusted Shops Award goes to...

Köln (ots) -Um die Besten der Besten zu ehren, ruft Trusted Shops, Europas Vertrauensmarke im E-Commerce, erstmals die Trusted Shops Awards ins Leben. In zwei Kategorien - Top Rated Company und Excellent Shop - werden Unternehmen prämiert, die eine einzigartige Auszeichnung verdient haben.Den Top Rated Company Award erhalten Unternehmen, die die besten Bewertungen in den letzten 365 Tagen erhalten haben. Dieser Award geht an die zehn besten Unternehmen in 34 verschiedenen Produktkategorien. Der Excellent Shop Award zeichnet Shops für die Dauer ihrer Zertifizierung aus. Das bedeutet, dass sie bereits seit fünf, zehn, 15 oder 20 Jahren das Gütesiegel von Trusted Shops tragen und die damit verbundenen Qualitätskriterien langjährig erfüllen.Die Gewinnerinnen und Gewinner werden ab dem 2. Mai 2023 von Trusted Shops bekannt gegeben."Gute Bewertungen und das Vertrauen der Kund*innen gehören zu den wichtigsten Argumenten für jedes Unternehmen. Wir unterstützen unsere Mitglieder dabei, ihr Vertrauen und ihre Reputation zu stärken, indem wir die begehrten Trusted Shops Awards verleihen. Mit diesen Awards können die Mitglieder ihr Marketing vertrauensvoller gestalten und ihre Glaubwürdigkeit gegenüber Verbraucher*innen erhöhen", sagt Denis Papadopulos, Director Brand bei Trusted Shops."Die Integration der Trusted Shops Awards in Marketingmaterialien bietet den Preisträgern nun die Möglichkeit, ihren Vertrauensvorsprung effektiver zu nutzen. Werbung mit sichtbar integrierten Vertrauenselementen wird von Verbraucher*innen positiver wahrgenommen, was zu einer höheren Kaufbereitschaft von Produkten und Dienstleistungen von ausgezeichneten Unternehmen führt. Durch die Integration der Marke Trusted Shops in die Kommunikation unserer Mitglieder profitieren nicht nur wir, sondern auch die Verbraucher*innen, die durch die Awards eine einfachere Möglichkeit erhalten, die besten Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen zu entdecken.", ergänzt Papadopulos.Denn - zusammen mit ihrem Award erhalten die ausgezeichneten Shops ein umfangreiches Mediapaket von Trusted Shops, mit dem sie den Award als Marketingtool über alle Kanäle hinweg nutzen können.Über Trusted ShopsTrusted Shops ist Europas Vertrauensmarke im E-Commerce. Das Kölner Unternehmen stellt mit dem Kundenbewertungssystem und dem Gütesiegel inklusive Käuferschutz ein "Rundum-sicher-Paket" bereit.Das Kundenbewertungssystem sorgt für nachhaltiges Vertrauen bei Händlern und bei Käufern. Anhand von strengen Einzelkriterien wie Preistransparenz, Kundenservice und Datenschutz überprüft Trusted Shops seine Mitglieder und vergibt sein begehrtes Gütesiegel. Mit dem Käuferschutz, den jeder zertifizierte Online-Shop bietet, sind Verbraucher etwa bei Nichtlieferung von Waren abgesichert.Weitere Informationen: https://www.trustedshops.com/ (http://trustedshops.achtung.de/cp/42123767/a4efca436e-rtf320)Pressekontakt:Trusted Shops AGMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 Köln0049 221 - 775 367 531mustafa.ucar@trustedshops.deAchtung! GmbHLana KirchnerStraßenbahnring 320251 Hamburg0049 40 - 450 210 444lana.kirchner@achtung.deOriginal-Content von: Trusted Shops GmbH, übermittelt durch news aktuell