Anchun Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Ein Wert von 50 gilt dabei als neutral. Der RSI25, der über einen Zeitraum von 25 Tagen gemessen wird, beläuft sich ebenfalls auf 50, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Industrie" konnte die Aktie von Anchun im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,4 Prozent erzielen, was einer Überperformance von 14,12 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt entspricht. Im Bereich "Maschinen" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -5,1 Prozent, und Anchun übertrifft diesen Wert um 13,5 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Anchun derzeit um -1,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beläuft sich ebenfalls auf -1,72 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für die beiden Zeiträume führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für das Sentiment. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Anchun auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.