Anchun Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Anleger-Stimmung bei Anchun in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt neutral betrachtet. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass es in den Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen weder überwiegend positive noch negative Themen gab, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führte.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich ebenfalls ein neutrales Bild. Die Diskussionsintensität zeigte die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufwies. Somit wird auch dieser Faktor als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt die Auswertung einen Wert von 75 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich ebenfalls auf 75, was zu einer gleichbleibenden Einstufung führt. Insgesamt wird das Rating als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anchun bei 0,29 SGD liegt, was auch dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt 0 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,29 SGD, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".