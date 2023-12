Anchorstone Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Der Aktienkurs von Anchorstone hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -59,35 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Unterperformance von 58,31 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -0,97 Prozent, und Anchorstone liegt aktuell 58,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt für Anchorstone einen Wert von 35,19, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 47, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Neutral" resuliert.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnittskurses ergibt für Anchorstone einen GD200-Wert von 0,07 HKD, was einer Abweichung von -4,29 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der GD50-Wert beträgt 0,06 HKD, was einer Abweichung von +11,67 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher erhält die Anchorstone-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich aus diesen Bewertungen ein Gesamtrating von "Neutral" für die Anchorstone-Aktie.