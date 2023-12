Anchorstone Aktie: Was soll das denn werden?

Anchorstone: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Anchorstone-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 6.29% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Bauwesen"-Branche.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für Anchorstone beträgt der RSI 53,45 und der RSI25 beläuft sich auf 53,4, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Anchorstone-Aktie derzeit bei 0,07 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0.055 HKD, was einem Abstand von -21,43 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -8,33 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Anlegerstimmung zu Anchorstone wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Dividendenrendite, des RSI, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung für die Anchorstone-Aktie.