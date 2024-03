Anchor Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Internet-Kommunikation kann starke positive oder negative Ausschläge aufzeigen, die mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkannt werden können. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Vcplus jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bei Vcplus gemessen. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Vcplus liegt auf Basis der aktuellen Kurse bei 0 %, was 5,64 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,64 % ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war neutral, ohne eine klare Richtung in den letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen dagegen gab es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Vcplus liegt bei 100, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

